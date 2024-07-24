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Следствие закончило работу по делу генерала Попова

Бастрыкин заявил, что по делу генерала Попова завершены следственные действия

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Пресс-служба Минобороны РФ

По делу генерал-майора российской армии Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева завершены следственные действия. Об этом в интервью «Российской газете» заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«В настоящее время уже завершены следственные действия по уголовному делу в отношении генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева», — заявил Бастрыкин.

По словам главы Следкома, в данный момент Попов и Моисеев знакомятся с материалами дела.

До этого бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, обжаловал срок домашнего ареста.

Экс-командующего 58-й армией ВС РФ арестовали в конце мая по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он продал 2 тыс. тонн металла, необходимого для строительства оборонительных рубежей на Запорожском направлении. Ущерб может составлять 100 млн рублей.

Ранее генерал Попов попросил СК РФ возбудить дело в отношении адвоката.

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