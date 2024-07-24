Испания собирается отдать Украине зенитно-ракетный комплекс

Испания пообещала передать Украине зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Hawk американского производства для борьбы с авиацией Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз испанского министерства обороны.

Сообщается, что глава ведомства Маргарита Роблес побеседовала со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым и объявила о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) батареи ЗРК Hawk.

Также Роблес «подчеркнула важный прогресс в подготовке украинских военнослужащих», отметив, что в Испании были подготовлены уже пять тысяч украинских солдат.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Германия поставила Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

При этом Зеленский намекнул, что Киев хотел бы получить больше комплексов ПВО. По его словам, «впереди еще много работы» и «это еще не гарантированная защита» от действий российской авиации.

Ранее Зеленский похвалил российскую армию.