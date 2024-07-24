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В СК выступили с инициативой по процедуре выдачи российских паспортов

СК предлагает выдавать паспорта РФ одновременно с постановкой на воинский учет

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Российские паспорта и гражданство необходимо выдавать одновременно с постановкой новых граждан мужского пола на воинский учет. С такой инициативой выступил Следственный комитет России, опубликовав сообщение в Telegram-канале.

«Иные предложения по вопросам совершенствования миграционного законодательства: <...> Синхронизировать процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации с одновременной постановкой на воинский учет», — указано в предложениях Следкома.

Идея о синхронизации выдачи паспортов с постановкой на воинский учет прозвучала на фоне общего массива предложений СК по совершенствованию миграционного законодательства.

До этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Государственную думу предложения по регулированию миграции.

Следственный комитет РФ сообщил, что число экстремистских преступлений в России, совершенных иностранными гражданами, выросло на 55% за первое полугодие 2024 года.

Ранее МВД России сообщало, сколько нелегальных мигрантов выслали из страны в 2024 году.

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