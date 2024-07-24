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Немецкий журналист обвинил командование ВСУ в провалах на фронте

Журналист Репке утверждает, что в провалах ВСУ на фронте виновато командование

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Roman Chop/AP

В провалах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте виновато командование украинской армии. Об этом заявил журналист газеты Bild Джулиан Рёпке в социальной сети X.

«То, как украинские активисты описывают положение в районе Прогресса, звучит более чем тревожно и свидетельствует о катастрофических провалах со стороны старших офицеров и политиков», — пишет Рёпке.

Речь идет о селе Прогресс в Покровском районе ДНР, которое было недавно освобождено в ходе наступательной операции после взятия Очеретино и окрестностей.

До этого Вооруженные силы Украины без боя оставили мощный укрепленный район между Прогрессом и Лозоватским в Донецкой народной республике.

Также газета «Известия» сообщила, что действия мотострелковых подразделений российской армии на Времевском направлении Южно-Донецкого фронта позволили взять под контроль села Урожайное и Старомайорское.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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