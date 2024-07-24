В России упростили передачу конфискованного оружия в зону СВО

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который упрощает процесс передачи конфискованного и невостребованного оружия в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Речь идет о предоставлении возможности повторного использования оружия и патронов, подлежащих уничтожению войсками национальной гвардии РФ», — говорится в сообщении.

Законопроект вносит изменения в закон «О войсках национальной гвардии РФ». Авторами инициативы стали депутаты Александр Хинштейн и Василий Пискарев.

Заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что документ позволит передавать на нужды армии огнестрельное оружие с патронами, снаряженными дробовыми снарядами. По его словам, они «наиболее эффективны при повреждении и уничтожении БПЛА».

До этого Государственная дума проголосовала за поправку, в рамках которой командиры частей, главы органов военной полиции или начальники гарнизонов смогут выносить дисциплинарный арест военнослужащих, принимающих участие в СВО. Изменения будут внесены в закон «О статусе военнослужащих».

Ранее российские военнослужащие выступили против запрета гаджетов в зоне СВО.