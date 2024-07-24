Российские военнослужащие выступили против запрета гаджетов в зоне СВО

Военнослужащие Вооруженных сил России выступили против запрета смартфонов и планшетов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на опрошенных изданием участников спецоперации.

24 июля Государственная дума проголосовала за поправку, согласно которой грубым дисциплинарным проступком будет считаться ношение бойцами СВО во время службы гаджетов, которые позволяют передавать онлайн данные геолокации. За данный проступок будет грозить дисциплинарный арест до 10 суток.

По мнению командира взвода с позывным «Фенибут», никто не будет соблюдать этот запрет. Он допустил, что «максимум будет несколько показательных случаев, когда поймают каких-то пьяниц и повесят эти 10 суток».

«Реальным наказанием станет перевод в штурмовики», — сказал военнослужащий.

Он отметил, что сейчас любой гаджет является неотъемлемой частью экипировки военного. В первую очередь, это связь.

«Фенибут» также заявил, что за последние полгода ВС РФ смогли достичь успехов на фронте как раз благодаря тому, что российские бойцы начали активно использовать гаджеты, системы спутниковой связи Starlink и интернет.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев сказал, что в зоне СВО нельзя запрещать смартфоны.