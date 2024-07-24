Российский истребитель «отогнал» от границы РФ три иностранных самолета

Российские средства контроля воздушного пространства 24 июля над акваторией Черного моря обнаружили воздушные цели, приближающиеся к границе РФ. Об этом сообщает Минобороны.

В воздух был поднят истребитель Су-27. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании. При приближении Су-27 иностранные самолеты развернулись от российской границы. Российский самолет вернулся на аэродром базирования.

21 июля российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря приближающуюся к государственной границе РФ групповую воздушную цель. Для недопущения нарушения границы в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипажи идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков США В-52Н.

При приближении российских истребителей американские самолеты развернулись от государственной границы РФ.

Ранее в Швеции заявили, что российский самолет вторгся в воздушное пространство страны.