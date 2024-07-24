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На Украине рассказали о попадании подразделений ВСУ в котел в ДНР

DeepState: подразделения ВСУ оказались в котле на Покровском направлении в ДНР

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Подразделения 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в котле в районе населенного пункта Прогресс в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в Telegram-канале сообщил украинский ресурс DeepState.

Сообщается о попадании в окружение батальонов 31-й ОМБр ВСУ южнее населенного пункта Лозоватское в ДНР. По словам бойцов, они оказались в котле из-за хаотичного отступления одной из пехотных бригад.

В подразделении также рассказали, что прибывшие на помощь подразделения 47-й бригады ВСУ не смогли исправить ситуацию. Отмечается, что управление затруднено из-за потери всех ротных командиров.

23 июля министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки российских войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР и заняли более выгодные рубежи.

До этого сообщалось, что украинские военные без боя оставили мощный укрепленный район между Прогрессом и Лозоватским в ДНР.

Ранее российские военные взяли под контроль Юрьевку в ДНР.

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