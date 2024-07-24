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ВС России уничтожили три гаубицы Д-30 ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили три гаубицы Д-30 ВСУ

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Александр Гальперин/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражении силам ВСУ в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевые действия проходили в районе населенных пунктов Прогресс, Новоселовка первая, Дружба и Артемово. Отражена контратака штурмовой группы 53-й механизированной бригады ВСУ.

Сообщается, что противник потерял около 395 военнослужащих. Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились бронетранспортера и трех гаубиц Д-30. Были уничтожены три склада боеприпасов.

24 июля стало известно, что российские войска поразили расположение запрещенных в России украинских группировок «Кракен» и «Айдар» в пригороде Харькова. Удар пришелся на населенный пункт Лесное. Там находится крупная дорожная развязка в сторону Белгорода и окружная дорога. Лебедев утверждает, что на днях туда прибыли до 200 военных. Были ли среди них иностранные наемники, подтверждений нет.

Ранее российские военные уничтожили пункт управления ВСУ.

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