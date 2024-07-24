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Удар нанесен по заводу в Харьковской области

Подпольщик Лебедев: удар нанесен по Лозовскому заводу в Харьковской области

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Удар нанесен по Лозовскому заводу в Харьковской области, где расположился батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с гусеничной и колесной техникой. Об этом сообщил в интервью РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в результате удара погибли более 50 солдат ВСУ. К месту удара было направлено несколько карет скорой помощи, район оцеплен.

Лебедев добавил, что после удара со станции «Лозовая» в срочном порядке власти пытались эвакуировать два состава в сторону Славянска и Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике, к востоку и юго-востоку от Лозовой.

Министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск «Запад» нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка и Песчаное Харьковской области. Украинская армия потеряла до 550 солдат.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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