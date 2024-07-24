Подразделения группировки российских войск «Юг» за минувшие сутки уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении отмечается, что военнослужащие страны продолжают занимать более выгодные позиции. За прошедшие сутки бойцы Вооруженных сил РФ нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ на территории Донецкой народной республики (ДНР). Места дислокации украинских войск находились в районах населенных пунктов Красное, Часов Яр и Верхнекаменское.

«Потери ВСУ составили до 700 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей <...>. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада боеприпасов», — подчеркнули в ведомстве.

Вместе с этим украинские солдаты лишились трех гаубиц британского производства и двух гаубиц, произведенных в США. Более того, военные ВС РФ вывели из строя одну самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика».

Ранее российские бойцы уничтожили танк Abrams в зоне специальной военной операции (СВО).