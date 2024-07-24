Появилось видео удара ракеты «Искандер» по командному пункту ВСУ в Красном Лимане

Расчет ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по командному пункту 63-й механизированной бригады украинских войск в Красном Лимане в Донецкой народной республике (ДНР). Кадрами с ударом поделилось Минобороны РФ.

В результате командный пункт с оперативным составом был уничтожен. Помимо этого, Вооруженные силы Украины лишились машин пунктов управления беспилотниками, более чем 300 FPV-дронов и 10 крылатых БПЛА, а также трех автомобилей и антенно-мачтового устройства.

До этого сообщалось, что истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ атаковали пункт временной дислокации украинских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО), закрепленной за группировкой «Запад». По данным Минобороны, для удара ВКС использовали авиабомбы ФАБ-500.

Также 24 июля стало известно, что в Измаильском районе Одесской области на юге Украины припортовая инфраструктура получила повреждения в результате взрывов.

Ранее пророссийское подполье сообщило об ударе по украинскому аэродрому под Николаевом.