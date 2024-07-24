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Названы потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север»

Минобороны РФ: группировка войск «Север» ликвидировала до 140 военных ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Тихое, Малые Проходы, Круглое и Борщевая в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве заявили, что потери противника составили до 140 военных, три автомобиля, 128-мм реактивная система залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 152-мм орудие Д-20.

24 июля стало известно, что российские войска поразили расположение запрещенных в России украинских группировок «Кракен» и «Айдар» в пригороде Харькова. Удар пришелся на населенный пункт Лесное. Там находится крупная дорожная развязка в сторону Белгорода и окружная дорога. Лебедев утверждает, что на днях туда прибыли до 200 военных. Были ли среди них иностранные наемники, подтверждений нет.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины является очень сложной, российские войска атакуют на многих направлениях.

Ранее в подполье сообщили, что ВСУ подожгли поля в Николаевской области.

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