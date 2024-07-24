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Село в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ

Гладков: в селе Ясные Зори при обстреле ВСУ были повреждены ЛЭП и два здания

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Украинские военнослужащие обстреляли село Ясные Зори в Белгородской области. О последствиях атаки в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что из-за ударов два административных здания местного сельскохозяйственного предприятия получили повреждения. У них оказались посечены фасады и пробиты крыши.

Более того, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли урон линии электропередачи (ЛЭП). Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, уточнил глава субъекта.

«По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал», — добавил Гладков.

В ночь на 24 июля город Грайворон в Белгородской области подвергся атаке украинского дрона. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывное устройство около многоквартирного жилого дома.

Как рассказал губернатор региона, в результате в одной из квартир оказались выбиты окна. Тем не менее удалось обойтись без пострадавших.

23 июля в белгородском поселке Красное был полностью разрушен частный жилой дом. В здание врезался дрон ВСУ.

Ранее в Белгородской области ограничили въезд в ряд приграничных населенных пунктов.

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Обстрелы Белгородской области
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