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За ношение смартфонов на СВО будут арестовывать на 10 суток

ГД ввела дисциплинарный арест для бойцов СВО за ношение гаджетов на службе

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Yeongsik Im/Shutterstock/FOTODOM

Государственная дума проголосовала за поправку, согласно которой грубым дисциплинарным проступком будет считаться ношение бойцами специальной военной операции (СВО) во время службы гаджетов, которые позволяют передавать онлайн данные геолокации. Об этом сообщает ТАСС.

За данный проступок будет грозить дисциплинарный арест до 10 суток.

Также Госдума проголосовала за поправку, согласно которой грубым проступком будет считаться нарушение бойцами СВО запрета предоставлять СМИ и распространять в интернете информацию, которая может определить принадлежность военнослужащих к Вооруженным силам РФ.

Кроме того, Госдума проголосовала за поправку, по которой командиры частей, главы органов военной полиции или начальники гарнизонов смогут выносить дисциплинарный арест военнослужащих, принимающих участие в СВО.

23 июля оборонный комитет ГД согласовал изменения к закону о запрете военнослужащим в зоне СВО пользоваться устройствами с выходом в интернет. Согласно проекту, нарушение запрета на ношение при исполнении устройств, способных делать снимки, видео и передавать геолокацию, приведет к дисциплинарному аресту до 10 суток. Поправки вызвали волну возмущения у военкоров и блогеров, а также подверглись критике некоторых парламентариев.

Ранее в России оценили идею арестовывать военных за смартфоны в зоне СВО.

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