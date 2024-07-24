В подполье сообщили, что ВСУ подожгли поля в Николаевской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Николаевской области с целью разминирования собственных мин подожгли поля. Об этом сообщил представитель подполья Сергей Лебедев, пишет ТАСС.

«Со вчерашнего дня николаевцы пишут и шлют фото большого пожара, который развивается немного южнее по направлению от военного аэродрома Кульбакино», — сообщил он.

Подпольщик добавил, что ВСУ готовятся к удару в направлении Голой Пристани и Кинбурнской косы. В связи с этим они должны убирать минные заграждения.

По словам Лебедева, ВСУ «ничего умнее не придумали», чем поджечь поля.

До этого Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по судоремонтному заводу в Измаиле, где ремонтировались катера ВСУ.

21 июля Лебедев заявил, что на каждом аэродроме на Украине ориентировочно базируются по одному — два самолета. По его словам, в последнее время украинские войска начали использовать даже те воздушные гавани, которые до этого не трогали. В том числе это касается гражданского аэропорта в городе Николаеве.

Ранее в подполье сообщили, что к ним стали обращаться мобилизованные бойцы ВСУ.