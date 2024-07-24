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В Киеве заявили о непричастности ко взрыву в Москве

Подоляк: украинские спецслужбы не причастны ко взрыву внедорожника в Москве

Спецслужбы Украины не причастны ко взрыву автомобиля Toyota Land Cruiser в Москве. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью журналисту Александру Плющеву (признан в РФ иностранным агентом), передает РБК.

«Не имеем никакого, понятное дело, отношения к этому. Будем следить за тем, какие версии будут высказываться дальше», — сказал он.

До этого сообщалось, что в Москве полицейские провели осмотр автомобилей, которые стоят в том же дворе, где взорвался Land Cruiser.

Утром 24 июля автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке во дворе дома на Синявинской улице на севере Москвы. По данным СМИ, в момент взрыва в машине находился Андрей Торгашов. Мужчине оторвало конечности. Кроме него с рваными ранами лица госпитализировали женщину.

Согласно информации RT, Андрей — участник специальной военной операции, рядом с ним в момент взрыва находилась его жена. По данным mk.ru, 50-летний Торгашов родился в Казахстане, какое-то время жил в Новосибирске и Калининграде, потом переехал в Москву. Несколько лет назад он служил в одной из секретных воинских частей и числился там в должности старшего офицера.

Однако впоследствии жена Торгашова опровергла информацию, что в авто находился ее муж.

Новость дополняется.

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