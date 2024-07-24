На Украине женщины-заключенные начали подписывать контракты с ВСУ

Украинские женщины-заключенные начали подписывать контракты с армией страны. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил минюст Украины.

По данным министерства, семь украинок уже подписали соглашения с ВСУ в обмен на условно-досрочное освобождение из колоний. Женщины уже прошли медицинскую комиссию, и их признали годными к службе.

При этом в минюсте отметили, что в целом женщины-заключенные не спешат заключать контракты с армией, спрос среди них на это невелик.

23 июля секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко заявил, что украинские заключенные стали терять интерес к мобилизации в ряды вооруженных сил Украины. По мнению депутата, мотивированные люди уже поступили на службу в армию, поэтому спрос на службу среди заключенных стал уменьшаться. В целом, как считает Костенко, ВСУ удастся призвать порядка 5 тыс. осужденных.

До этого военный аналитик Алексей Леонков рассказал, что украинские командиры используют заключенных для решения «сиюминутных задач» на фронте. Эксперт отметил, что это те потенциальные военные преступники, которых «позже будут судить».

Ранее сообщалось, что ВС России впервые взяли в плен членов украинского батальона «Шквал».