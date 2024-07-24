В Румынии организуют поиски объектов, возможно упавших на территории страны

Министерство обороны Румынии намерено провести расследование и организовать поиски объектов, возможно упавших на территории страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военное ведомство республики.

По информации агентства, в ночь на 24 июля у границы государства были замечены несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На этом фоне власти объявили тревогу на севере уезда Тулча.

Экстренные службы, в свою очередь, зарегистрировали 10 звонков от граждан о звуках взрывов. В результате Минобороны Румынии решило провести расследование в районе населенного пункта Плауру, расположенного в упомянутом уезде.

«Министерство <...> распорядилось принять меры <...> для поиска объектов, упавших на территорию страны, поиски будут продолжаться в течение дня», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, руководство республики приказало усилить меры наблюдения за национальным воздушным пространством. В частности, в период с 2:19 до 4:20 мск приграничные районы Румынии патрулировали два истребителя F-16. Впоследствии они вернулись на базу, а в возможно пострадавших районах объявили о прекращении мер повышенной готовности.

Ранее на юге Молдавии нашли обломки уничтоженного дрона.