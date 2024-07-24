Стартовал прием заявлений на отсрочку от службы для IT-специалистов

В России начался прием заявлений на предоставление отсрочки от прохождения срочной службы для IT-специалистов. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.

Согласно сообщению ведомства, IT-специалисты могут подать заявления на отсрочку в осенний призыв с помощью портала «Госуслуги».

Заявки будут приниматься до 6 августа. Минцифры передаст информацию Минобороны до 31 августа. Решение по отсрочке будет принято комиссией с 1 октября по 31 декабря.

В январе сообщалось, что специалисты аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 30 лет смогут в определенные периоды подавать через «Госуслуги» заявки на отсрочку от службы в армии в рамках весеннего и осеннего призыва.

Для получения отсрочки специалист должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев до начала призыва. Работнику должно быть от 18 до 30 лет. Организация должна быть аккредитована до 10 февраля 2024 года.

Кроме того, специалист должен иметь высшее образование по специальности из утвержденного правительством перечня.

С 1 января 2024 года возраст граждан для призыва на срочную военную службу в армию Российской Федерации повышен с 27 до 30 лет.

Ранее в РФ предложили давать отсрочку от армии выпускникам, работающим на предприятиях ОПК.