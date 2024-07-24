Главком ВСУ отказался раскрыть данные о потерях из России

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях среди украинских военных, поскольку опасается, что ими воспользуется Россия, сообщает газета The Guardian.

«Может ли Сырский обновить эти данные? Он отказался», — говорится в материале издания.

Сырский добавил, что информация о потерях носит конфиденциальный характер и ей может воспользоваться Москва.

Главком также рассказал, что положение дел для ВСУ на фронте очень сложное, позиции украинцев атакуются на многих направлениях.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителем Ватикана заявил, что военный конфликт необходимо завершить как можно скорее.

Осенью 2022 года Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, пока ее президентом остается Владимир Путин. В Кремле неоднократно заявляли, что Москва открыта к диалогу, а вот в Киеве договариваться не хотят.

Летом 2024-го ситуация начала меняться. 21 июля Зеленский в интервью британскому телевидению допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если в стране не поменяется президент. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Пентагоне заявили, что прекращение помощи Запада Киеву приведет к победе России.