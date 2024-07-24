Эксперт раскрыл, какие задачи выполняют иностранные инструкторы на Украине

Военный обозреватель Илья Головнев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость об уничтожении Вооруженными силами РФ порядка 50 иностранных инструкторов под Харьковом. Эксперт подчеркнул, что наемники неспроста становятся одной из главных целей российских войск.

»(Иностранные специалисты — «Газета.Ru») занимаются наводкой ракет и беспилотников. Еще часть их миссии, помимо консультирования и проведения всевозможных дезорганизационных операций, — обучать украинские ССО», — рассказал Головнев.

Накануне расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» ударил по пункту временной дислокации специалистов из западных стран в н.п. Дергачи Харьковской области.

В результате удара уничтожены около 50 иностранных инструкторов.

До этого ВС России «Искандерами» вывели из строя установку HIMARS в Николаевской области. Уточнялось, что помимо пусковой установки был уничтожен боекомплект, а также военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обслуживали комплекс.

Ранее российские военные уничтожили бойцов британского спецназа на Украине.