Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдали позиции на востоке населенного пункта Максимильяновка на Кураховском направлении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Штурмовые подразделения совершили рывок, перед которым противник не смог устоять. С позиций они ушли», — отметил собеседник агентства.

Источник добавил, что группировка ВСУ в этом районе несет потери.

Село Максимильяновка находится к западу от Марьинки. На протяжении десяти лет эти два населенных пункта были огневыми точками для ударов по западу Донецка.

23 июля министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки российских войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт Ивано-Дарьевка в Донецкой народной республике (ДНР) и заняли более выгодные рубежи.

До этого ВСУ без боя оставили мощный укрепленный район между Прогрессом и Лозоватским в ДНР.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.