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ВКС РФ сбросили ФАБ-500 на позиции украинских войск в зоне СВО

МО РФ: Су-34 поразили авиабомбами пункт временной дислокации ВСУ в зоне СВО

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ атаковали пункт временной дислокации украинских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО), закрепленной за группировкой «Запад». Об этом сообщает Минобороны России.

«Осуществили сброс УМПК (универсального модуля планирования и коррекции. — Прим. ред.) с установленной дальностью. Цели по результатам объективного контроля поражены», — рассказал летчик истребителя Владислав.

По данным оборонного ведомства, для удара ВКС использовали авиабомбы ФАБ-500.

14 июля сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут отразить российские управляемые авиабомбы с модулем планирования и коррекции даже с помощью западного вооружения, поэтому они наводят на них ужас. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» выразил летчик истребителя-бомбардировщика Су-34.

Позднее стало известно, что «Ростех» намерен значительно увеличить дальность применения авиабомб ФАБ-3000, которые обходятся значительно дешевле управляемых боеприпасов такого же класса, при этом показывая высокую эффективность в бою.

Ранее Минобороны РФ показало видео с использованием ФАБ-3000.

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