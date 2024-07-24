Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о попытках ВСУ остановить продвижение сил России под Купянском

Марочко: ВСУ укрепляют позиции, чтобы помешать продвижению сил РФ под Купянском

close
100%
Alina Smutko/Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) укрепляют свои позиции, чтобы помешать армии России продвинуться на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, решение об укреплении украинским командованием было принято после провала в населенном пункте Песчаное.

Украинские солдаты в спешном порядке укрепляют позиции в районе населенных пунктов Глушковка и Колесниковка. Также возводят новые фортификационные сооружения и устанавливают минные заграждения в Ковшаровке, рассказал эксперт.

23 июля Марочко сообщал, что штурмовое подразделение ВСУ под усиленной охраной прибыло под Купянск в Харьковской области. По его словам, эта группа военнослужащих не имеет настоящего боевого опыта, а оружие и боеприпасы выдавались бойцам непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами