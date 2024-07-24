Стало известно о попытках ВСУ остановить продвижение сил России под Купянском

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) укрепляют свои позиции, чтобы помешать армии России продвинуться на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, решение об укреплении украинским командованием было принято после провала в населенном пункте Песчаное.

Украинские солдаты в спешном порядке укрепляют позиции в районе населенных пунктов Глушковка и Колесниковка. Также возводят новые фортификационные сооружения и устанавливают минные заграждения в Ковшаровке, рассказал эксперт.

23 июля Марочко сообщал, что штурмовое подразделение ВСУ под усиленной охраной прибыло под Купянск в Харьковской области. По его словам, эта группа военнослужащих не имеет настоящего боевого опыта, а оружие и боеприпасы выдавались бойцам непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.