Военные уничтожили беспилотники ВСУ над регионом России

В ночь на 24 июля российские системы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщает министерство обороны России.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Подробностей не приводится.

Ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство возле многоквартирного жилого дома в Грайвороне.

Кроме того, угроза атаки БПЛА была объявлена в Курской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.