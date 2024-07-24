Стали известны подробности удара по Харькову

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар по городу пришелся по одному из районов промышленной зоны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Первый удар по Харькову пришелся на промышленную зону одного из районов города», — говорится в сообщении.

Перед этим он рассказал о двух взрывах, зафиксированных в городе.

Два дня назад в Харькове произошел взрыв без воздушной тревоги. И только позднее сирены зазвучали в Киеве, Черниговской, Киевской и Сумской областях, а также на территории подконтрольных Киеву частей ДНР и ЛНР.

По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в Харьковской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.