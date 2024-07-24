СБР Судана примут участие в переговорах по прекращению огня в стране

Силы быстрого реагирования Судана (СБР), представляющие собой военизированные формирования, примут участие в переговорах о прекращении огня, которые запланированы на 14 августа в Швейцарии. Об этом сообщил командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагло в социальной сети X.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о приглашении для сторон конфликта в Судане принять участие в этих переговорах, организованных совместно Саудовской Аравией и Швейцарией.

«Я рад сообщить о нашем намерении участвовать в предстоящих переговорах по прекращению огня 14 августа 2024 года в Швейцарии, как было озвучено госсекретарем США Энтони Блинкеном», — написал Дагло.

Он также выразил признательность за усилия США, Саудовской Аравии и Швейцарии в организации этих обсуждений.

На текущий момент Вооруженные силы Судана, являющиеся другой стороной конфликта, не сделали официальных заявлений по этому вопросу.

Отношения между гражданским и военным компонентами правительства в Судане остаются напряженными после неудавшейся попытки государственного переворота в сентябре 2020 года. В Судане нет действующего правительства с октября 2021 года — тогда военные отправили в отставку переходное правительство премьер-министра Абдаллы Хамдока и объявили чрезвычайное положение.

Конфликт между суданской армией и силами быстрого реагирования (RSF) в Хартуме обострился 15 апреля. Много людей пострадали в перестрелках.

Ранее Судан и Россия решили обсудить сделку о создании хаба на Красном море.