ВСУ за сутки 25 раз обстреляли мирные районы ДНР и выпустили по ним 68 боеприпасов. Об этом сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

В результате обстрелов получили ранения двое человек. Получили повреждения жилой дом, два автомобиля и объект гражданской инфраструктуры. Из 25 обстрелов 16 пришлось на Донецкое, а девять — на Горловское направление.

До этого в ДНР сообщили о пяти пострадавших при ракетном обстреле Донецка.

9 ноября 2023 года постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее Донецк остался без подачи воды.