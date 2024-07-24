В Киевской области сработала система ПВО

В Киевской области Украины сработала система ПВО. Об этом сообщает Telegram-канал ТСН со ссылкой на военную администрацию региона.

Подробности не приводятся.

Воздушная тревога звучит в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Харьковской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части ЛНР.

До этого в Киеве и Киевской области Украины объявили воздушную тревогу в ночь на 21 июля. Кроме столичного региона воздушная тревога распространилась на Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Харьковскую, Черкасскую, Кировоградскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Николаевскую области, а также на подконтрольные Киеву части ЛНР и ДНР.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.