Иракские шиитские группировки атаковали Эйлат беспилотниками

Иракские шиитские вооруженные группировки, входящие в состав так называемого «Исламского сопротивления Ирака», сообщили о проведении атаки с использованием беспилотников на стратегическую цель на севере Эйлата в Израиле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение группировок, опубликованное в их Telegram-канале.

«В продолжение нашего подхода к сопротивлению оккупации, в поддержку нашего народа в Палестине, против преступлений, совершенных узурпаторским образованием против гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, «Исламское сопротивление Ирака» в среду, 24 июля, атаковало с помощью беспилотников жизненно важную цель на севере оккупированного Умм ар-Рашраша», — говорится в заявлении. Умм ар-Рашрашом иракские группировки называют Эйлат.

Также иракские группировки неоднократно сообщали о попытках обстрела объектов в южном Израиле, в частности в Эйлате. Несколько раз они запускали беспилотники одновременно с хуситами, которые также атаковали из Йемена.

«Исламское сопротивление» представляет собой все проиранские шиитские исламистские повстанческие группы в Ираке, которое описывается как общий бренд или сеть идеологически схожих групп, поддерживаемых Ираном.

В октябре 2023 года они начали запускать ракеты и беспилотники по базам США в Ираке, Иордании и Сирии, в результате чего американские военнослужащие получили легкие ранения, но атака 28 января 2024 года закончилась жертвами среди американских солдат в Иордании.

Ранее СМИ сообщили об атаке на военную базу США в Сирии.