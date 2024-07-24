В Курской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — сообщил чиновник.

Тревога в регионе действует уже свыше часа.

До этого в Курской области при сбросе бомбы оказались повреждены линии электропередачи.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.