Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пхеньян снова запустил шары в направлении Южной Кореи

КНДР снова запустила шары, возможно, с мусором, в направлении Южной Кореи

close
100%
South Korea Defense Ministry/AP

Северная Корея вновь запустила воздушные шары, предположительно, содержащие мусор. Они направляются в сторону Южной Кореи, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.

«Северная Корея снова отправила воздушные шары, которые, по всей видимости, несут мусор, в направлении Южной Кореи», — говорится в сообщении.

По информации агентства, шары были направлены в северную часть провинции Кёнгидо. Объединенное командование начальников штабов Республики Корея призвало граждан не трогать упавшие шары и сообщать о них в полицию.

С 28 мая северокорейские военные выпустили более 2000 шаров с мусором в ответ на действия северокорейских перебежчиков-активистов, которые отправили антипхеньянские листовки в КНДР.

В июне власти Республики Корея насчитали более 180 воздушных шаров с мусором, которые были запущены из КНДР в одну из ночей. Отмечается, что Пхеньян запускал шары с мусором три дня подряд. 24 июня было отправлено порядка 350 шаров, 25 июня — 250 шаров. Всего с 28 мая состоялось семь таких акций.

Ранее россиянам назвали стоимость тура в Северную Корею.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами