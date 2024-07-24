Пхеньян снова запустил шары в направлении Южной Кореи

Северная Корея вновь запустила воздушные шары, предположительно, содержащие мусор. Они направляются в сторону Южной Кореи, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.

«Северная Корея снова отправила воздушные шары, которые, по всей видимости, несут мусор, в направлении Южной Кореи», — говорится в сообщении.

По информации агентства, шары были направлены в северную часть провинции Кёнгидо. Объединенное командование начальников штабов Республики Корея призвало граждан не трогать упавшие шары и сообщать о них в полицию.

С 28 мая северокорейские военные выпустили более 2000 шаров с мусором в ответ на действия северокорейских перебежчиков-активистов, которые отправили антипхеньянские листовки в КНДР.

В июне власти Республики Корея насчитали более 180 воздушных шаров с мусором, которые были запущены из КНДР в одну из ночей. Отмечается, что Пхеньян запускал шары с мусором три дня подряд. 24 июня было отправлено порядка 350 шаров, 25 июня — 250 шаров. Всего с 28 мая состоялось семь таких акций.

Ранее россиянам назвали стоимость тура в Северную Корею.