Новый премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о продолжении поддержки Украины на уровне 0.25% от ВВП страны. Об этом он сообщил после разговора с Владимиром Зеленским, сообщается на странице эстонского премьера в соцсети X.

«В свой первый день в должности я говорил с Зеленским ... Мы продолжим выделять Украине 0,25% ВВП в виде военной помощи», — отметил Михал.

До этого генерал-майор запаса Сил обороны Эстонии Рихо Юхтеги заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместо создания десяти бригад использует мобилизованных, чтобы залатать дыры на фронте, на тех участках, где подразделения сильно пострадали.

Генерал добавил, что мобилизация на Украине пока не смогла в достаточной мере облегчить ситуацию с нехваткой военнослужащих. Кроме того, мобилизованные, которых отправляют на поле боя, плохо обучены и в результате быстрее получают ранения.

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