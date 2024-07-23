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Гладков обсудил с министром обороны России сложную обстановку под Белгородом

Губернатор Гладков обсудил с Белоусовым сложную обстановку под Белгородом

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с министром обороны России Андреем Белоусовым и обсудил сложную обстановку в белгородском приграничье. Об этом Гладков пишет в своем Telegram-канале.

«Только что завершилась встреча с Министром обороны Российской Федерации Белоусовым Андреем Рэмовичем. Обсудили складывающуюся сложную оперативную обстановку в приграничье Белгородской области и меры усиления защиты населения, имущества и экономики региона», — пишет Гладков.

До этого Вячеслав Гладков заявил, что частный дом разрушен в результате атаки украинского FPV-дрона на поселок Красное в Белгородской области.

Накануне губернатор сообщил, что село Щетиновка вошло в число 14 приграничных населенных пунктов Белгородской области, в которых с 23 июля будут установлены контрольно-пропускные пункты из-за сложной оперативной обстановки.

Ограничения коснутся населенных пунктов в пяти приграничных муниципалитетах.

Ранее двое мужчин в Белгородской области пострадали от атаки беспилотника.

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