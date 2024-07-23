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Зеленский обсудил возможность ударов за линию фронта

Зеленский: на заседании ставки обсуждалась возможность ударов за линию фронта

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Nathan Howard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил на заседании ставки возможность Вооруженных сил (ВСУ) бить за линию фронта. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Много внимания уделили возможностям наносить удары за линию фронта», — сообщил он.

По его словам, также на заседании была проанализирована эффективность украинских беспилотников разных типов, а также тактики Вооруженных сил РФ отношении беспилотников. Также, по его словам, была дана оценка результативности средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и других методов борьбы с российскими беспилотниками.

С докладами на заседании выступили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба украинской армии Анатолий Баргилевич.

Также Зеленский 23 июля заявил, что понимает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой. Он провел встречу с государственным секретарем Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином. Мероприятие состоялось в столице Украины.

Ранее папа Римский Франциск выступил за участие РФ в любых переговорах по Украине.

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