Зеленский обсудил возможность ударов за линию фронта

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил на заседании ставки возможность Вооруженных сил (ВСУ) бить за линию фронта. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Много внимания уделили возможностям наносить удары за линию фронта», — сообщил он.

По его словам, также на заседании была проанализирована эффективность украинских беспилотников разных типов, а также тактики Вооруженных сил РФ отношении беспилотников. Также, по его словам, была дана оценка результативности средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и других методов борьбы с российскими беспилотниками.

С докладами на заседании выступили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба украинской армии Анатолий Баргилевич.

Также Зеленский 23 июля заявил, что понимает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой. Он провел встречу с государственным секретарем Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином. Мероприятие состоялось в столице Украины.

Ранее папа Римский Франциск выступил за участие РФ в любых переговорах по Украине.