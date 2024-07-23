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Польша закупит дроны и бронетехнику для защиты границы с Белоруссией

Польша закупит 150 единиц бронетехники и дроны для защиты границы с Белоруссией

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Michal Dyjuk/AP

Польша планирует увеличить свою военную мощь в рамках реализации оборонной программы «Восточный щит», закупив дополнительно беспилотные летательные аппараты и 150 единиц бронетехники для укрепления границы с Белоруссией. Об этом сообщается на официальной странице министерства национальной обороны Польши в соцсети Х.

«Мы начинаем с закупки 150 военных бронеавтомобилей», — говорится в заявлении минобороны республики.

Там отмечается, что в скором времени также будут реализованы планы по увеличению количества беспилотных летательных аппаратов в вооруженных силах.

18 июля в минобороны Польши заявили о намерении втрое увеличить количество своих военнослужащих на границе с Белоруссией.

До этого глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша с 1 августа начнет спецоперацию по защите границы с Белоруссией. В миссии, по словам руководителя ведомства, примут участие до 17 тысяч военнослужащих ВС Польши.

Ранее в Белоруссии заявили, что Польша хочет напряженности на границе.

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