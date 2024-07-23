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Британский аналитик заявил, что Россия побеждает на Украине

Меркурис: в НАТО понимают, что Украина уже потеряна

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Станислав Красильников/РИА Новости

В НАТО осознают, что Россия может нанести Украине сокрушительное поражение. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Меркурис напомнил о недавнем заявлении главкома НАТО в Европе Кристофера Каволи о пагубности затягивания украинского конфликта.

«Я думаю, что он полностью осознает, что Украина уже потеряна», — сказал аналитик.

Меркурис подчеркнул, что «генерал Каволи понимает в этом намного больше, чем другие люди, потому что он военный, командующий НАТО»

Перед этим, 20 июля, Меркурис заявил, что финальная битва за Донбасс может произойти в ближайшее время. По его словам, «основные украинские укрепленные позиции начинают разрушаться, украинское сопротивление ослабевает».

До того Меркурис высказал мнение, что в Киеве на фоне провалов ВСУ постепенно осознают, что боевые действия уже проиграны, а переговоры неизбежны.

Ранее сообщалось, что главком НАТО в Европе генерал Каволи возглавит координацию поставок оружия Киеву.

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Операция на Украине
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