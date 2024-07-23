Ракеты «Вихрь» в зоне СВО стали применять для поражения огневых точек

В госкорпорации «Ростех» сообщили, что управляемые ракеты «Вихрь» в зоне специальной военной операции (СВО) стали применять не только для уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и для поражения огневых точек противника. Заявление приводит РИА Новости.

«Их используют не только для уничтожения бронетехники противника, находящейся в том числе в укрытиях или в движении, но и для поражения огневых точек ВСУ, замаскированных и защищенных объектов», — сказали в «Ростехе».

Отмечается, что в планах госкорпорации адаптировать ракету под беспилотные летательные аппараты.

До этого в «Ростехе» рассказали, что трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000 способна накрыть взрывом площадь в 11 футбольных полей. В компании подчеркнули, что ударная волна одной бомбы ФАБ-3000 позволяет уничтожить взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что такие бомбы имеют заряд взрывчатого вещества около полутора тонн.

Ранее Минобороны РФ показало видео с использованием ФАБ-3000.