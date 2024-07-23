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Депутат Журавлев заявил, что в зоне СВО нельзя запрещать смартфоны

Депутат Журавлев выступил против поправок о запрете смартфонов на фронте

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Елена Афонина/ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» выступил против поправок к закону о запрете военнослужащим в зоне СВО пользоваться устройствами с выходом в интернет. Поправки уже поддержал комитет, в котором состоит Журавлев.

«Считаю, что законопроект явно сырой и требует дальнейшей проработки, поэтому за поправки к нему я не голосовал. Одно дело, если бы решение оставалось за командиром, которому лучше знать, что можно использовать на передовой, а что категорически запрещено. Но ведь эти полномочия возлагаются на военную полицию, которая вряд ли во всех тонкостях будет разбираться. Вот, к примеру, планшет, с которого оператор управляет дроном, он боевой или нет? Сложно отрицать его функцию в военных действиях, а ведь в нем и видео хранится, и фотографии. Получается, у бойца его нужно изъять, а самого его посадить под арест? Трактовать можно, как будет угодно проверяющему, и это само по себе дает очень широкое поле для нарушений», — считает Журавлев.

Депутат добавил, что сейчас не нужно ужесточать нормы в отношении использования гаджетов в зоне боевых действий.

«На передовой всем и так прекрасно известно, что необходимо, а что опасно, уж поверьте», — констатировал Журавлев.

23 июля комитет Госдумы по обороне поддержал поправки, предлагающие считать дисциплинарным проступком нарушение запрета на ношение при исполнении обязанностей военной службы электронных гаджетов. Речь о запрете иметь при себе приборы и технические средства «бытового назначения», которые могут передавать данные геолокации, а также распространять или предоставлять аудиозаписи, фотографии и видеоматериалы. За его нарушение участникам спецоперации на Украине будет грозить дисциплинарный арест до 10 суток.

Идею раскритиковали российские военные корреспонденты и военные блогеры. В частности, они указывают, что инициаторы поправок «заблуждаются» и «пользуются сильно устаревшими данными», а смартфоны на фронте «буквально играют одну из решающих ролей, за вычетом нюансов» — в управлении дронами, разведке и наведении артиллерии.

Ранее Картаполов напомнил Рогозину, что его ранили в Донецке из-за смартфона.

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