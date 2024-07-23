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Госдума признала ветеранами участников СВО в двух новых регионах

Госдума предоставила участникам СВО на Запорожье и Херсонщине статус ветерана

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Евгений Биятов/РИА Новости

Госдума РФ одобрила в первом чтении предложенный правительством законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам специальной военной операции, выполняющим задачи на территории Херсонской и Запорожской областей с момента их вхождения в состав РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Поправки предлагается внести в закон «О ветеранах».

Согласно действующим нормативным актам, статус ветерана боевых действий присваивается лицам, направленным для выполнения задач в ходе спецоперации на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года.

Новыми нормами предусматривается распространение статуса ветерана боевых действий на лиц, задействованных в выполнении задач в рамках СВО на территории Запорожской и Херсонской областей, начиная с 30 сентября 2022 года.

До этого сообщалось, что участников спецоперации могут освободить от уплаты процентов по ипотеке.

Ранее Путин призвал беречь людей во время СВО.

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