Военный эксперт допустил массовый призыв женщин в ряды ВСУ

Генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике, военный эксперт Владимир Ворожцов в беседе с «Радио 1» допустил массовый призыв женщин с военными специальностями в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Массовое использование женщин ВСУ может свидетельствовать о том, что это стало тенденцией последней войны, что объем призывного контингента уменьшился, и украинское командование вынуждено прикрывать недостатки комплектования за счет широкого привлечения женщин», — отметил Ворожцов.

По его словам, женщины-военнослужащие в ВСУ были замечены и ранее, более того — есть и те, кто находится в плену у Вооруженных сил РФ.

Российский офицер с позывным «Гамбит» из подразделения радиоэлектронной разведки группировки войск «Север» до этого рассказал, что женщин-военнослужащих все чаще наблюдают в рядах ВСУ под Харьковом, однако их основная роль заключается в комендантской службе и дежурстве на постах противовоздушной обороны (ПВО).

В подтверждение своих слов он представил аудиозапись радиоперехвата с Харьковского направления, на которой военнослужащие ВСУ докладывают о ситуации командующему с позывным «Жокей». В записи также слышен женский голос с позывным «Дана».

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