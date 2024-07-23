Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На южном фланге Артемовска внезапно пошло движение

«Военная хроника»: появились данные о внезапном движении на юге Артемовска

close
100%
Inna Varenytsia/Reuters

По данным мониторинговых каналов Украины стало известно, что на южном фланге Артемовска (Бахмута) наблюдается движение. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Военную хронику».

В публикации предполагают, что российские войска продвигаются за Курдюмовкой, поэтому Вооруженные силы Украины вынуждены оставить цепочку укреплений и отойти на несколько километров западнее.

Издание подчеркивает, что если данная информация подтвердится, то это означает, что у ВСУ может появиться еще одна точка напряжения в Донецкой народной республике. Для ее удержания украинской стороне потребуются резервы, которые изначально должны были направляться в Часов Яр.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что подразделения группировки российских войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт Ивано-Дарьевка в Донецкой народной республике и заняли более выгодные рубежи.

Также российская армия нанесла поражение солдатам и технике 12-и бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Калинина, Верхнекаменское, Антоновка, Красногоровка, Константиновка, Зализнянское и Часов Яр в ДНР.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами