По данным мониторинговых каналов Украины стало известно, что на южном фланге Артемовска (Бахмута) наблюдается движение. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Военную хронику».

В публикации предполагают, что российские войска продвигаются за Курдюмовкой, поэтому Вооруженные силы Украины вынуждены оставить цепочку укреплений и отойти на несколько километров западнее.

Издание подчеркивает, что если данная информация подтвердится, то это означает, что у ВСУ может появиться еще одна точка напряжения в Донецкой народной республике. Для ее удержания украинской стороне потребуются резервы, которые изначально должны были направляться в Часов Яр.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что подразделения группировки российских войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт Ивано-Дарьевка в Донецкой народной республике и заняли более выгодные рубежи.

Также российская армия нанесла поражение солдатам и технике 12-и бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Калинина, Верхнекаменское, Антоновка, Красногоровка, Константиновка, Зализнянское и Часов Яр в ДНР.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.