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В Минобороны РФ рассказали об успехах группировки «Север» за сутки

Минобороны РФ: бойцы «Севера» за сутки нанесли поражение четырем бригадам ВСУ

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РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Север» за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По информации ведомства, сражения произошли на территории Харьковской области. Места дислокации живой силы и техники 13-й бригады Национальной гвардии Украины, 71-й егерской бригады, 107-й и 127-й бригад территориальной обороны ВСУ засекли в районе населенных пунктов Круглое, Волчанск, Старица и Липцы.

Кроме того, за аналогичный промежуток времени солдаты Вооруженных сил РФ отразили три атаки украинских войск. Их организовали бойцы 42-й механизированной, 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

«Потери противника составили до 170-ти военнослужащих, пять автомобилей», — говорится в заявлении.

Более того, украинские войска лишились четырех гаубиц и самоходной артиллерийской установки (САУ) Krab производства Польши. Также российские военные вывели из строя три орудия Д-20 и уничтожили один полевой склад с боеприпасами ВСУ.

Ранее солдаты ВС РФ взяли под свой контроль два села в Харьковской области и Луганской народной республике (ЛНР).

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