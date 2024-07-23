Картаполов напомнил Рогозину, что его ранили в Донецке из-за смартфона

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил «Газете.Ru», что поправки о запрете военнослужащим пользоваться гаджетами не касаются устройств, используемых для выполнения боевых задач в зоне СВО. По мнению депутата, те военкоры и блогеры, которые возмутились поправками, не смогли прочитать и вникнуть в суть предложений.

«К сожалению, многие военные корреспонденты и блогеры не умеют читать и вникать в суть того, что написано. Законы пишутся юридическим языком, он достаточно сложный для восприятия обычного человека. А наши коллеги военкоры, блогеры, они же в определенной степени на эмоциях работают. Оперируют этими всеми вещами. Так вот, в этом законе ни слова нет о том, что нельзя использовать гаджет для работы. Абсолютно нет. Те гаджеты, электронные устройства, которые применяются для выполнения боевой задачи, как работали, так и будут работать. А те гаджеты, которые используются в личных целях, они запрещены еще в 2019 году указом президента. И мы просто вот эту норму приводим в соответствие», — пояснил Картаполов.

Депутат добавил, что главная задача внесенных в закон поправок – обезопасить российских военных.

«Многие из тех, кто пытался комментировать [поправки], тот же уважаемый мной сенатор [Дмитрий] Рогозин, по нему же самому по его телефону прилетело, когда он день рождения отмечал в известном месте. Вот и все. Поэтому здесь нужно четко понимать и разделять. А у нас как обычно: кто-то где-то не до конца понял, что-то ляпнул, и понеслось», — заключил Картаполов.

23 июля комитет Госдумы по обороне поддержал поправки, предлагающие считать дисциплинарным проступком нарушение запрета на ношение при исполнении обязанностей военной службы электронных гаджетов. Речь о запрете иметь при себе приборы и технические средства «бытового назначения», которые могут передавать данные геолокации, а также распространять или предоставлять аудиозаписи, фотографии и видеоматериалы. За его нарушение участникам спецоперации на Украине будет грозить дисциплинарный арест до 10 суток.

Идею раскритиковали российские военные корреспонденты и военные блогеры. В частности, они указывают, что инициаторы поправок «заблуждаются» и «пользуются сильно устаревшими данными», а смартфоны на фронте «буквально играют одну из решающих ролей, за вычетом нюансов» — в управлении дронами, разведке и наведении артиллерии.

21 декабря 2022 года ВСУ расстреляли из артиллерии ресторан гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке, где отмечал свой день рождения бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Политик был ранен осколками в ягодицы и попал в больницу.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко назвал бездумной идею арестовывать военных за смартфоны в зоне СВО.