За сутки совокупные потери украинских войск в зоне проведения специальной военной операции на всех направлениях составили до 2040 человек. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Так, в ведомстве отметили, что подразделениями группировки войск «Север» уничтожено до 750 украинских военных.

Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение, при этом на их участке фронта противник потерял свыше 405 человек.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям шести бригадам украинских войск. При этом было уничтожено до 490 военнослужащих противника.

Потери ВСУ на участке «Юга» составили до 750 военнослужащих.

«Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 129-й бригады теробороны и 17-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 115 военнослужащих», — подчеркнули в ведомстве.

Бойцами группировки войск «Днепр» уничтожено до 110 военнослужащих.

До этого стали известны потери ВСУ в боях за херсонское село Крынки.

Ранее в Европе указали на территориальные потери Украины за неделю.