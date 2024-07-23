Рада в 12-й раз одобрила продление мобилизации на Украине

Верховная рада Украины в 12-й раз с начала СВО одобрила продление мобилизации в стране. Об этом пишет «РБК Украина».

«Верховная рада поддержала продление и военного положения, и мобилизации еще на 90 дней. Этот правовой режим будет действовать как минимум до 9 ноября текущего года», — говорится в сообщении.

«За» продление мобилизации проголосовали 339 депутатов, еще 16 — воздержались от голосования. Теперь результаты заседания должен утвердить украинский лидер Владимир Зеленский.

Утром 23 июля стало известно, что Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения (которое на сегодняшний день действует до 11 августа 2024 года) и мобилизации. Ожидается, что военное положение будет продлено на 90 дней, до 9 ноября 2024 года.

16 апреля 2024 года Зеленский подписал новый закон о мобилизации, который вызвал возмущение в украинском обществе и армии отсутствием положений о демобилизации и ужесточением требований к тем, кому полагается отсрочка. Для военнообязанных стало обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки считаются полученными даже без вручения лично в руки.

Впервые военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине в феврале 2022 года и неоднократно продлевались.

Ранее в МИД РФ раскритиковали решение Зеленского продлить военное положение на Украине.