Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рада в 12-й раз одобрила продление мобилизации на Украине

Верховная рада продлила мобилизацию и военное положение на Украине до 9 ноября

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Верховная рада Украины в 12-й раз с начала СВО одобрила продление мобилизации в стране. Об этом пишет «РБК Украина».

«Верховная рада поддержала продление и военного положения, и мобилизации еще на 90 дней. Этот правовой режим будет действовать как минимум до 9 ноября текущего года», — говорится в сообщении.

«За» продление мобилизации проголосовали 339 депутатов, еще 16 — воздержались от голосования. Теперь результаты заседания должен утвердить украинский лидер Владимир Зеленский.

Утром 23 июля стало известно, что Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения (которое на сегодняшний день действует до 11 августа 2024 года) и мобилизации. Ожидается, что военное положение будет продлено на 90 дней, до 9 ноября 2024 года.

16 апреля 2024 года Зеленский подписал новый закон о мобилизации, который вызвал возмущение в украинском обществе и армии отсутствием положений о демобилизации и ужесточением требований к тем, кому полагается отсрочка. Для военнообязанных стало обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки считаются полученными даже без вручения лично в руки.

Впервые военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине в феврале 2022 года и неоднократно продлевались.

Ранее в МИД РФ раскритиковали решение Зеленского продлить военное положение на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами