Названы сроки спуска на воду нового российского катера с ракетами Х-35

Церемония спуска на воду ракетного катера «Ступинец» проекта 12418 на заводе «Вымпел» должна состояться ко Дню Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли кораблестроения.

«Это произойдет либо в канун Дня ВМФ, либо сразу после него», — уточнил источник в разговоре с журналистами.

Агентство подчеркнуло, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Катер «Ступинец», который, предположительно, войдет в состав Каспийской флотилии, оснащен противокорабельным ракетным комплексом «Уран» с ракетами Х-35. В случае необходимости корабль могут перебросить в Черное или Азовское море.

До этого сообщалось, что Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в этом году пройдет в «усеченном» виде. При этом суда, которые уже прибыли в Кронштадт для участия в мероприятии, ушли обратно на Северный флот. Среди них большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и торпедная атомная подводная лодка «Тамбов».

Ранее в Южно-Китайском море завершилось совместное патрулирование России и КНР.