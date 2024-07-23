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В России оценили идею арестовывать военных за смартфоны в зоне СВО

Марочко назвал бездумной идею арестовывать военных за смартфоны в зоне СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Инициатива начать арестовывать военных в зоне проведения спецоперации, которые имеют при себе смартфон, является бездумной. Об этом в беседе с НСН заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что этот вопрос требует тщательной проработки, потому что телефоны также необходимы для решения «служебных задач». Так, по его словам, смартфоны с геолокацией применяются при использовании дронов, а также помогают более точно корректировать огонь артиллерии.

«В большинстве случаев это очень нужное устройство на линии боевого соприкосновения. Второй вопрос — это фиксация преступлений украинских боевиков с помощью камер, которые есть на смартфонах. Они заменяют даже нашим военкорам в большинстве случаев громоздкие оборудования. В некоторых случаях они даже превосходят камеры, которые были выпущены пять-десять лет назад», — сказал Марочко.

23 июля комитет Госдумы по обороне поддержал поправки, предлагающие считать дисциплинарным проступком нарушение запрета на ношение при исполнении обязанностей военной службы электронных гаджетов. Речь о запрете иметь при себе при исполнении обязанностей военной службы приборы и технические средства «бытового назначения», которые могут передавать данные геолокации, а также распространять или предоставлять аудиозаписи, фотографии и видеоматериалы. За его нарушение участникам спецоперации на Украине будет грозить дисциплинарный арест до 10 суток.

Ранее в России предложили ввести пожизненное наказание за мятеж.

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