Ракетные комплексы «Ярс» отработают противодействие диверсантам в Марий Эл

В Марий Эл стартовали учения входящих в состав российских войск подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс», в рамках которых солдаты в том числе отработают пресечение деятельности условных диверсантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Помимо этого, расчеты потренируются совершать марши до 100 км, отработают смену полевых позиций инженерного оборудования агрегатов, а также организацию маскировки и боевого охранения. Также подразделения будут учиться рассредоточению в лесу для повышения скрытности и выходу из зон, зараженных химическим оружием.

В Минобороны отметили, что учения позволят развить навыки личного состава, а также укрепить слаженность подразделений.

До этого, с 15 по 17 июля, состоялись совместные учения Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. Экипажи кораблей ТОФ и ВМС НОАК провели совместные учения по противовоздушной обороне. Также состоялось противолодочное учение с привлечением морской противолодочной авиации НОАК. Кроме того, моряки двух стран отработали задачи по спасению на море.

Ранее сообщалось, что Финляндия начала учения у границ с Россией.